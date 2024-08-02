Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристка получила травмы в походе в Северной Осетии, потребовалась помощь МЧС

В Северной Осетии спасли туристку, получившую травмы во время похода

В Северной Осетии спасатели эвакуировали туристку, получившую травмы во время похода. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в районе перевала Комлагат. Зарегистрированная группа туристов из 11 человек отправилась в поход, однако одна из участниц мероприятия получила травмы и не смогла продолжить путь.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб поместили пострадавшую туристку на борт ведомственного вертолета Ми-8. Ее по воздуху доставили в поселок Гизель, где передали медицинским сотрудникам. Остальная группа туристов продолжила свое восхождение, отметили в министерстве.

До этого спасатели Северной Осетии эвакуировали 16-летнюю туристку, которая не смогла двигаться вперед, на гору Малый Архон, с группой путешественников из-за травмы. Специалисты спустили подростка к реке Саджилдон и транспортировали к селу Харисджин.

Ранее на Байкале спасли китайского туриста, который сорвался со скалы и повис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами