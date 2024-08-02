Туристка получила травмы в походе в Северной Осетии, потребовалась помощь МЧС

В Северной Осетии спасатели эвакуировали туристку, получившую травмы во время похода. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в районе перевала Комлагат. Зарегистрированная группа туристов из 11 человек отправилась в поход, однако одна из участниц мероприятия получила травмы и не смогла продолжить путь.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб поместили пострадавшую туристку на борт ведомственного вертолета Ми-8. Ее по воздуху доставили в поселок Гизель, где передали медицинским сотрудникам. Остальная группа туристов продолжила свое восхождение, отметили в министерстве.

До этого спасатели Северной Осетии эвакуировали 16-летнюю туристку, которая не смогла двигаться вперед, на гору Малый Архон, с группой путешественников из-за травмы. Специалисты спустили подростка к реке Саджилдон и транспортировали к селу Харисджин.

Ранее на Байкале спасли китайского туриста, который сорвался со скалы и повис.