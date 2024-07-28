В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены включились в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях

Харьковская область попала в красную зону на карте воздушных тревог в 21:37, Николаевская — в 00:50, Кировоградская — в 01:15. Еще через три минуты, в 01:18, сирены сработали в Днепропетровской области.

Кроме того, тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях Херсонской области РФ.

Накануне вечером в Одессе на фоне объявления тревоги произошел взрыв

После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года, российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога регулярно объявляется в различных регионах Украины, нередко по всей территории страны. Министерство обороны РФ заявляет, что целью ударов являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).