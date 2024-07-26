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Онищенко объяснил, как не подхватить сальмонеллез

Академик РАН Онищенко призвал читать этикетки перед покупкой продуктов

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Shutterstock

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал новость о заражении сальмонеллезом нескольких человек в Санкт-Петербурге. Эксперт призвал всегда читать этикетки перед покупкой продуктов.

«На этикетке всегда написано, где и как хранится продукт. Нужно на нее смотреть. Сальмонеллез — банальная инфекция, которая еще с дохристианских времен сопровождает человека. У нас еще пока является правилом хорошего тона наличие этикетки на продукте», — отметил Онищенко.

Также он призвал всегда внимательно смотреть на внешний вид продукта. Если есть какие-либо сомнения в его свежести, лучше пройти мимо прилавка, заключил академик РАН.

26 июля в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что у семи человек, которые употребляли курицу гриль из супермаркета Eurospar, выявили сальмонеллез.

В ведомстве подчеркнули, что курица была приобретена заболевшими в магазине по адресу: Владимирский проспект, дом 19. В заявлении указано, что управление начало санитарно-эпидемиологическое расследование.

Для сальмонеллеза обычно характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота. Болезнь длится от 2 до 7 дней.

Ранее в сибирском городе зафиксировали массовое отравление шаурмой.

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