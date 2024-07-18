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Попова: на БРИКС приходится около четверти от экспорта лекарств в мире

Попова: на БРИКС приходится около четверти от экспорта вакцин в мире

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

На долю стран БРИКС приходится около четверти мирового экспорта вакцин и препаратов. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на международной конференции стран БРИКС в Москве, передает ТАСС.

«Страны БРИКС не только обеспечивают свои потребности в вакцинах и тестах, но и помогают другим государствам. На долю стран объединения приходится около четверти от мирового экспорта вакцин и препаратов», — рассказала она.

Попова добавила, что российскими инновационными технологиями пользуются во всем мире.

До этого в совместном заявлении страны БРИКС призвали реформировать ООН и заявили о необходимости обеспечить недорогими вакцинами все страны мира.

В июне китайские дипломаты назвали лицемерными власти Соединенных Штатов Америки из-за их стремления дискредитировать разработанную в КНР вакцину против COVID-19. Так дипведомство отреагировало на расследование о секретной программе военных США, которая проводилась во время пандемии коронавируса. Целью программы, как сообщалось, было стремление подорвать доверие к китайскому препарату Sinovac.

Ранее в России прокомментировали информационную кампанию США против вакцин.

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