Суд приостановил работу лагеря «Чагытай» после отравления детей

Работу оздоровительного лагеря «Чагытай» в Туве приостановили по решению Тандинского районного суда, поводом стала госпитализация 46 воспитанников с отравлением. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что работа лагеря приостановлена на 12 суток. По предварительным данным, дети и вожатые в лагере ели продукты вне утвержденного в учреждении меню.

«[Они] употребляли не разрешенную для питания детей — шаурму, шашлык, кремовые изделия, напиток «Добрый кола», чипсы», — добавили в ведомстве.

По версии Роспотребнадзора, все «запретные» продукты были привезены на территорию администрацией лагеря.

Детей госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции в Туве девятого июля. Роспотребнадзор предварительно установил, что дети, отдыхавшие в первую летнюю смену, начали жаловаться на недомогание после возвращения из лагеря.

В общей сложности госпитализировали 47 человек, в том числе 46 детей. Специалисты отобрали биологические пробы у детей и персонала лагеря, а также взяли пробы пищевых продуктов и сырья. Возбуждено уголовное дело.

Ранее глава Роспотребнадзора назвала причину массового отравления ботулотоксином в России.