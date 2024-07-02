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Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

Депутат Лантратова: Госдума в октябре рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ в октябре. Об этом агентству РИА Новости заявила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Законопроект подразумевает замену ЕГЭ на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов.

В июне депутаты ГД от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи.

До этого опрос «Актион Образование» (входит в группу «Актион») показал, что большинство российских педагогов считает нужным отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ). В основном причиной для отмены называют чрезмерный стресс и необъективную оценку знаний учеников. По мнению подавляющего большинства опрошенных, заменить текущий формат ЕГЭ можно традиционными экзаменами в школе, в том числе итоговыми контрольными работами. Также хорошим форматом, по мнению части респондентов, являются внутренние вступительные экзамены в вузах.

В середине июня заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики Александр Милкус высказывал мнение, что замена ЕГЭ на старую советскую систему сдачи выпускных экзаменов сделает процесс необъективным.

Ранее эксперт рассказал о действиях на случай неудачи на ЕГЭ.

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