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В США женщину с ребенком сняли с рейса за то, что та неправильно назвала пол бортпроводника

В США мать с ребенком сняли с рейса из-за ошибки в названии пола бортпроводника

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Depositphotos

В США женщину с 16-месячным ребенком сняли с рейса из-за того, что та неправильно назвала пол бортпроводника. Об этом сообщает RT.

По информации издания, инцидент произошел в Сан-Франциско. Мать с ребенком должна была вылететь в город Остин в Техасе на самолете United Airlines, однако во время разговора она сделала ошибку в обозначении пола бортпроводника. После этого ее вместе с малолетним сняли с рейса несмотря на то, что та извинилась.

По словам женщины, ей не позволили лететь из-за обвинения в преступлении на почве ненависти и пригрозили, что она больше не сможет летать рейсами авиакомпании. Представитель United Airlines, в свою очередь, утверждает, что мать с ребенком не пустили на борт воздушного судна из-за превышения объема ручной клади. Отмечается, что они позже вылетели другим рейсом.

Ранее в Благовещенске пассажир самолета пытался ворваться в кабину пилотов в поисках алкоголя.

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