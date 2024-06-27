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В Молдавии задержали группу, которая помогала украинским уклонистам

В Молдавии задержали группу, которая помогала уклонистам покинуть Украину

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Shutterstock

Пограничная полиция Молдавии задержала группировку, которая помогала украинским уклонистам покинуть страну. Об этом говорится в сообщении на сайте погранполиции.

«Управление по расследованию трансграничных преступлений и управление уголовного преследования пограничной полиции сообщают о задержании организованной преступной группы, специализирующейся на нелегальной миграции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа состоит из нескольких человек, точное число не называется. Участники группы занимались содействием нелегальному пересечению границы. Уклонисты заплатили от $5 до $7 тысяч за помощь. Молдавским правоохранительным органам удалось задержать с поличным одного из участников группы, когда он перевозил из Приднестровья в Кишинев троих украинцев.

До этого сообщалось, что украинские пограничники начали минировать территорию вдоль реки Тисы, которую пытались пересечь уклонисты, бежавшие в Румынию.

Ранее на Украине выросли взятки за выезд за рубеж.

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