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Стало известно, какие ядовитые ягоды встречаются в лесах Подмосковья

Агроном Викулов: ядовитую дафну можно встретить в лесах Подмосковья

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Pexels

В лесах Московской области можно встретить дафну (волчье лыко) и вороний глаз. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

Он уточнил, что кустарники с дафной встречаются на опушке леса, их высота составляет примерно метр-полтора. По его словам, ягоды на этом растении «сидячие», красные, небольшие. Если их съесть, можно получить тяжелое отравление, добавил эксперт.

«Вороний глаз начинающие сборщики ягод или редко посещающие лес могут спутать с черникой или голубикой. Главное его отличие в том, что это травянистое растение. Ягода достаточно крупная, как правило, одиночная. То есть она одна сидит на побеге как бы на нескольких листьях. Если ее съесть, тоже можно отравиться», — предупредил Викулов.

Помимо этого, в подмосковных лесах на ландышах появляются оранжево-красные ядовитые ягоды, обычно это происходит ближе к осени. Даже несколько этих ягод могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, если съесть их, заключил агроном.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого говорила, что чаще всего аллергические реакции вызывают клубника, малина, смородина. Дискомфорт после их употребления легко спутать с отравлением, уточнила она.

Ранее стало известно, как изменились цены на сезонные ягоды в России.

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