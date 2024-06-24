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Коммунальщиков могут обязать обновлять ЖКХ-инфраструктуру

Госдума хочет обязать коммунальщиков обновлять ЖКХ-инфраструктуру за свой счет

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение законопроект, обязывающий организации водоснабжения и водоотведения разрабатывать инвестиционные программы по обновлению изношенной коммунальной инфраструктуры и согласовывать их с региональными властями. Об этом пишут «Известия».

Также инициатива обяжет коммунальщиков отчитываться о целевом использовании средств перед тем, как поднять тарифы.

Авторами законопроекта стали глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и зампреды того же комитета Владимир Кошелев и Светлана Разворотнева. Документ будет внесен в Госдуму 24 июня.

В пояснительной записке указано со ссылкой на Минстрой, что в замене нуждаются 43,4% сетей водоснабжения, при этом фактическая доля замены составляет всего 1,1%.

«Цены на услуги для жителей растут, деньги на капремонт собираются, но никаких видимых изменений в качестве люди не видят», — сказал Пахомов.

Новая инициатива направлена на повышение контроля за целевым использованием средств.

Ранее стало известно, как вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля.

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