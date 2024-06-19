Российские врачи спасли мотоциклиста с застрявшей в глазнице и мозге веткой

Врачи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова провели сложную операцию 54-летнему жителю области, который получил травму, передвигаясь на мотоцикле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Как рассказали медики, мотоциклист наехал на ветку дерева — часть ветки вошла в глазницу и мозг пациента на четыре сантиметра.

«Пациенту диагностированы: открытая проникающая черепно-мозговая травма в виде ушиба головного мозга, скопление воздуха внутри черепа, слепое проникающее ранение правой орбиты с повреждением основания черепа, инородное тело правой орбиты, инфицированная колотая рана правой подглазничной области», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Врачи провели пострадавшему операцию: удалили из мозга и глазницы инородный объект, предупредив дальнейшее повреждение жизненно важных органов.

«Существовал риск дальнейшего повреждения ткани мозга, а также оболочек и мышц глазного яблока, но ювелирная работа врачей позволила этого избежать», — констатировал главный врач центра Михаил Яговкин.

Врач отметил, что его коллеги сохранили пациенту зрение.

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