Москвичей предупредили о ливне и граде

Спасатели предупредили о ливне, грозе и сильном порывистом ветре в Москве. Непогода ожидается в течение 24 часов, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«В период с 22 часов 17 июня до 22 часов 18 июня местами по Москве ожидается гроза с дождем», — уточнили в экстренном предупреждении.

В отдельных районах столицы синоптики обещают ливни с градом и шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Сотрудники ведомства обратились к водителям с просьбой снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегая внезапных маневров. Спасатели также посоветовали избегать парковки под деревьями и шаткими конструкциями.

До этого в Гидрометцентре РФ сообщали, что в ночь на 18 июня в городе заметно похолодает — столбики термометров будут показывать до +17°C.

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