На политика Льва Шлосберга составили протокол о дискредитации армии

На политика из партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) составили протокол о дискредитации армии. Информация об этом появилась на сайте Псковского городского суда.

Это уже второй протокол на Шлосберга по этой статье. Первый был составлен в 2022 году после публикации ролика с журналисткой первого канала Мариной Овсянниковой.

До этого депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский (признан в РФ иностранным агентом) оспорил свой статус иноагента в суде.

О том, что Вишневский внесен в список иноагентов, стало известно 29 марта 2024 года. По данным «Фонтанки», после этого он потерял место в комиссии Василеостровского района по сносу аварийных домов, а также был исключен из комиссии по землепользованию и застройке Центрального района, куда был направлен как депутат парламента.

26 октября президент России Владимир Путин встретился с лидером «Яблока» Григорием Явлинским и обсудил с ним специальную военную операцию на Украине.

Ранее Государственная дума РФ приняла закон об уголовном наказании за работу на нежелательные организации.