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Депутат из партии «Яблоко» оспорил свой статус иноагента в суде

Петербургский депутат Борис Вишневский* оспорил свой статус иноагента в суде

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Александр Гальперин/РИА Новости

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский (признан в РФ иностранным агентом) добился в суде того, чтобы с него сняли статус «иностранного агента». Об этом сообщает «Фонтанка».

24 апреля депутат обратился в суды с исками. В первом, направленном в Василеостровский суд, он отметил, что не находится «под иностранным влиянием», а его работа связана только с реализацией его конституционных прав.

В иске в Октябрьский суд политик указал, что решение министерства юстиции о включении его в список иноагентов не позволяет ему должным образом осуществлять депутатскую деятельность, что в свою очередь вступает в противоречие с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.

О том, что Вишневский внесен в список иноагентов, стало известно 29 марта 2024 года. По данным «Фонтанки», после этого он потерял место в комиссии Василеостровского района по сносу аварийных домов, а также был исключен из комиссии по землепользованию и застройке Центрального района, куда был направлен как депутат парламента.

Ранее Земфира (признана в РФ иностранным агентом) подала жалобу на отказ снять с нее статуса иноагента.

*  признан в РФ иностранным агентом
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