В Амурской области женщина проводила махинации с мигрантами

Полиция в Амурской области выявила женщину, которая фиктивно поставила на учет более 100 мигрантов. Об этом сообщает портал МВД «Медиа».

«Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Благовещенское» Амурской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили 44-летнюю жительницу областного центра, подозреваемую в нарушении миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что генеральный директор одной из строительных компаний с 2023 года осуществила фиктивную постановку на учет более 100 иностранных граждан. Женщина регистрировала желающих в еще не проданных квартирах новостроек города Благовещенск и при этом не предоставляла им помещения для проживания.

Фигурантке дела была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого талибы (организация запрещена в России) заявили, что афганские трудовые мигранты могут приехать в Россию.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.