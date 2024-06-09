В секторе Газа сохраняется угроза массового голода. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Кобякова, угроза голода сохраняется из-за продолжающихся военных действий.

«Этот прогноз сохраняется в связи с продолжением вооруженных действий, которые негативно сказываются на гражданском населении. Сейчас практически все население сектора Газа находится в третьей-четвертой фазе отсутствия продовольственной безопасности и можно говорить о масштабном кризисе», — пояснил Кобяков.

До этого исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн заявила, что в северной части сектора Газа начался голод, а в южной части ситуация также начала ухудшаться.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.