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В Алексине двухлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

В Тульской области двухлетняя девочка госпитализирована после падения из окна

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Shutterstock

В городе Алексине Тульской области следователи устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна. Об этом сообщает портал «Тульская пресса».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Горького, двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. По предварительной информации, девочка облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала с высоты.

Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливает региональный СК.

До этого сообщалось, что в Иркутской области дошкольник госпитализирован с травмами после падения из окна. Шестилетний мальчик остался без присмотра взрослых и выпал из окна третьего этажа. В момент происшествия в квартире находился отец ребенка, мужчина спал в соседней комнате. Пострадавшего под окнами нашли очевидцы, ребенка госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее годовалая девочка выпала из окна 11-го этажа, пока мать на минуту отвлеклась.

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