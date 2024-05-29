В Алексине двухлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

В городе Алексине Тульской области следователи устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна. Об этом сообщает портал «Тульская пресса».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Горького, двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. По предварительной информации, девочка облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала с высоты.

Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливает региональный СК.

До этого сообщалось, что в Иркутской области дошкольник госпитализирован с травмами после падения из окна. Шестилетний мальчик остался без присмотра взрослых и выпал из окна третьего этажа. В момент происшествия в квартире находился отец ребенка, мужчина спал в соседней комнате. Пострадавшего под окнами нашли очевидцы, ребенка госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее годовалая девочка выпала из окна 11-го этажа, пока мать на минуту отвлеклась.