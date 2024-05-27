В Одессе сотрудник военкомата помог уклонистам не попасть под мобилизацию

Сотрудник одесского военкомата вносил изменения в реестр военнообязанных за деньги для того, чтобы помочь уклонистам не попасть под мобилизацию. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Такая услуга стоила уклонистам от 4,5 тысячи до семи тысяч долларов и позволяла фигуранту заработать не менее одного миллиона долларов. Сейчас ГБР установило всех лиц, которые успели воспользовались схемой. Часть из них успела выехать за границу», — следует из сообщения ГБР Украины.

Чиновнику грозит до 15 лет тюремного заключения. Сообщается, что с лета 2023 года он сделал данные о 138 военнообязанных непригодными для военной службы.

До этого сообщалось, что средний возраст украинских военнослужащих на фронте составляет 43-45 лет, молодые люди отказываются участвовать в боевых действиях, что является существенной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Агентство также приводит слова одного из жителей Украины, который помогает ВСУ сбором средств. По его словам, «молодые люди, особенно моложе 30 лет, встречаются относительно редко» на фронте.

По оценке Bloomberg, несмотря на новый закон о мобилизации, снижающий возраст призыва, личный состав в ВСУ «остается проблемой».

Ранее в ВСУ рассказали, почему многие граждане уклоняются от мобилизации.