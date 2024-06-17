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Бельгия сенсационно проиграла Словакии на Евро — 2024

Бельгия проиграла Словакии на чемпионате Европы — 2024

Сборная Словакии одержала победу над национальной командой Бельгии в матче группового этапа чемпионата Европы — 2024.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Дойче Банк Парк» в немецком Франкфурте, завершилась со счетом 1:0. Словакия забила на 7-й минуте, отличился Иван Шранц, его ассистентом выступил Юрай Куцка. В составе Бельгии дважды отличился Ромелу Лукаку, однако оба раза судейская бригада отменяла взятие ворот — в первый раз из-за офсайда, во второй из-за игры рукой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В группе Е также играют сборные Румынии и Украины. Возглавляют турнирную таблицу румынские футболисты, которые 17 июня одержали победу со счетом 3:0 над украинскими соперниками.

Сборная Бельгии на групповом этапе также сыграет с Румынией 22 июня (22:00 по московскому времени), а с Украиной — 26-го числа в 18:00 мск. Словакия 21 июня сразится с украинскими футболистами, игра начнется в 15:00 по московскому времени, а с Румынией — 26-го числа в 18:00 мск.

Ранее была названа худшая сборная на старте чемпионата Европы — 2024.

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