Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Без акваланга не пройти»: житель Подольска заявил о постоянных затоплениях домов после дождей

Житель Подольска пожаловался, что двор его дома превращается в сточную канаву после дождей

В подмосковном Подольске дворы на улице Профсоюзной регулярно топит после осадков. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Никита. Мужчина пожаловался, что двор стал «аналогом ливневой канализации», а в подвалы домов невозможно зайти из-за скопления воды.

«Данная проблема имеет постоянный характер. После того, как были проведены благоустроительные работы по прокладке коммуникаций вдоль улицы Профсоюзной с пересечением улицы Подольской в 2022-2023 году, данная проблема стала только хуже, так как вода теперь сливается во двор многоквартирного дома, как в сточную канаву. Иными словами, двор стал аналогом ливневой канализации. Подвал дома затоплен настолько, что туда без акваланга не пройти в настоящее время. Так происходит каждый раз после обильных осадков. В администрацию жители дома и прилегающих домов уже устали обращаться», — сказал он.

На кадрах, присланных Никитой «Газете.Ru», видно, что люди вынуждены передвигаться по колено в воде, а стоящие во дворе машины наполовину ушли под воду.

17 июня Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в Подольске несколько домов оказались затоплены из-за ливня. В частности, в доме в Сыровском тупике вода заливает подъезд, а в Климовске в квартире на последнем этаже дождь залил натяжной потолок.

В свою очередь, в администрации города отметили, что коммунальные службы начали устранять последствия непогоды.

Ранее жительница Черкесска рассказала, что град размером с яйцо изрешетил крыши и выбил окна в домах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами