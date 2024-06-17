«Без акваланга не пройти»: житель Подольска заявил о постоянных затоплениях домов после дождей

В подмосковном Подольске дворы на улице Профсоюзной регулярно топит после осадков. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Никита. Мужчина пожаловался, что двор стал «аналогом ливневой канализации», а в подвалы домов невозможно зайти из-за скопления воды.

«Данная проблема имеет постоянный характер. После того, как были проведены благоустроительные работы по прокладке коммуникаций вдоль улицы Профсоюзной с пересечением улицы Подольской в 2022-2023 году, данная проблема стала только хуже, так как вода теперь сливается во двор многоквартирного дома, как в сточную канаву. Иными словами, двор стал аналогом ливневой канализации. Подвал дома затоплен настолько, что туда без акваланга не пройти в настоящее время. Так происходит каждый раз после обильных осадков. В администрацию жители дома и прилегающих домов уже устали обращаться», — сказал он.

На кадрах, присланных Никитой «Газете.Ru», видно, что люди вынуждены передвигаться по колено в воде, а стоящие во дворе машины наполовину ушли под воду.

17 июня Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в Подольске несколько домов оказались затоплены из-за ливня. В частности, в доме в Сыровском тупике вода заливает подъезд, а в Климовске в квартире на последнем этаже дождь залил натяжной потолок.

В свою очередь, в администрации города отметили, что коммунальные службы начали устранять последствия непогоды.

Ранее жительница Черкесска рассказала, что град размером с яйцо изрешетил крыши и выбил окна в домах.