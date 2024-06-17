В Чехии опровергли связь взрыва на полигоне с внешним вмешательством

Взрыв на полигоне Либава не связан с диверсией или каким-либо внешним вмешательством. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью Чешскому телевидению.

«Судя по первым данным расследования, нет никаких подозрений на то, что речь идет о некоем саботаже или о чем-то, что как-то связано с международной ситуацией», — заявила Чернохова.

По словам Черноховой, трагедия произошла в результате манипуляций со взрывчатыми веществами.

До этого стало известно, что один военнослужащий погиб в результате взрыва боеприпасов на полигоне Либава.

Еще восемь человек пострадали во время ЧП. Среди них семь военных и один гражданский. Всех их доставили в медицинские учреждения города Оломоуц. Инцидент на полигоне в Либаве произошел 17 июня, о нем сообщили представители чешской армии. Тем временем военная полиция чешской армии начала расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Киеве произошел масштабный пожар в здании бывшего завода.