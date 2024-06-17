Украина не ответила на обращения Шри-Ланки предоставить подробную информацию о гражданах, которых обманом втянули в боевые действия на стороне ВСУ. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

В публикации указали, что министерство иностранных дел и посольство Шри-Ланки две недели назад официально обратились к украинским властям с просьбой о предоставлении подробной информации о гражданах страны, которые в данный момент находятся на фронте в зоне конфликта на Украине.

«Напоминание также было отправлено неделю назад, но ответа пока нет», — уточнили в публикации со ссылкой на источник.

11 июня портал Yahoo сообщил, что граждан Шри-Ланки якобы заманивают на службу в российскую армию через WhatsApp, обещая зарплату в $2,1 тыс., что в 13 раз превышает средний доход в островном государстве. Ближе к концу месяца Москву посетит делегация из страны для обсуждения этого вопроса.

Ранее в частных домах под Минском «нашлись» десятки мигрантов.