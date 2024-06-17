В Сербии объяснили, почему фанаты сборной скандировали «Путин» перед матчем Евро

Сербский журналист и фотокорреспондент Александар Аца объяснил, почему сербские фанаты скандировали фамилию президента Российской Федерации Владимира Путина перед матчем со сборной Англии на чемпионате Европы — 2024. Его слова приводит Sport24.

«Насколько я знаю, видео с кричалками в адрес Путина опубликовали сербы, живущие в Германии. У нас там около 700 000 человек из Сербии. Им нравится Путин, и они пели его имя, потому что видят в нем освободителя Сербии и оккупированной южной сербской провинции Косово. Они делали это из любви у нему и вполне серьезно, все это делалось не для ненависти», — заявил он.

Поединок состоялся накануне, 16 июня. Встреча завершилась поражением сербской команды со счетом 0:1, единственный гол оформил Джуд Беллингем. В своей группе сборная Сербии также сразится со Словенией (20 июня в 16:00 по московскому времени) и Данией (25 июня в 22:00 по московскому времени).

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций инициировал запрет российских флагов на матчах сборной Украины на проходящем в Германии чемпионате Европы. Стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона «Альянц Арена», где проходит в минуты написания новости первая игра украинской сборной на Евро-2024, были проинструктированы на данную тему и должны изымать национальные российские атрибуты на входе, чтобы избежать провокаций.

Ранее власти Германии запретили проносить символику России в фан-зоны Евро-2024.