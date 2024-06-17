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По факту отравления салатом в Нижнем Новгороде завели дело

СК в Нижнем Новгороде завел дело после четырех отравлений «Салатом лобио»

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Мария Девахина/РИА Новости

В Нижегородской области возбудили дело по факту отравления четырех горожан после употребления «Салата лобио». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«В Нижнем Новгороде по факту отравления людей возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве, уточнив, что дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК отметили, что, по данным следствия, с 16 по 17 июня в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления привезли несколько человек. Все пациенты ели блюда, заказанные через службы доставки. Следователи устанавливают точки сбыта опасной продукции, чтобы ее изъять.

До этого в Нижнем Новгороде четыре человека с подозрением на ботулизм попали в больницу. Случаи подозрения на ботулизм зафиксировали в и Казани после употребления салата лобио производства московского ООО «Локалкитчен».

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.

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