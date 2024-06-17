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МВД опровергло заявления о массовости проблемы с загранпаспортами

МВД: признание загранпаспортов недействительными не носит массового характера

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Janis Laizans/Reuters

МВД России утверждает, что признание загранпаспортов недействительными не носит массовый характер, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

«Признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа», — заявила Волк.

По ее данным, наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы «ё» и ее некорректная транслитерация.

Ранее Союз туриндустрии заявил о росте числа случаев изъятий загранпаспортов на границе.

Как отмечал РБК, чаще всего в загранпаспортах встречаются несовпадения в написании ФИО, опечатки в названиях городов и регионов, которые указаны как место рождения. Чаще ошибки встречаются в паспортах старого образца, которые выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам заблаговременно устранить разночтения имен в документах.

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