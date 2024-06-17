Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швейцарии прокомментировали судьбу второго «саммита мира» по Украине

В Швейцарии считают, что второй саммит по Украине должен пройти при участии РФ

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

В Швейцарии считают, что второй так называемый «саммит мира» по Украине должен пройти при участии России, однако не в Европе. Об этом сообщает информационное агентство Keystone-SDA со ссылкой на главу департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководителя швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке Габриэля Люхингера.

«Заинтересованные страны должны сами предпринимать шаги для следующей конференции по вопросу украинского конфликта. Теперь это находится не в руках Швейцарии... С этого момента Швейцария по запросу ключевых государств будет действовать за кулисами», — заявил Люхингер.

Агентство также отметило, что Люхингер разочарован отказом Китая принимать участие в мероприятии в Швейцарии и считает, что на второй встрече по вопросам мирного урегулирования необходимо присутствие России «в том или ином виде».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам конференции по Украине в Швейцарии заявила, что альтернативы мирному плану президента РФ Владимира Путина по Украине нет.

Ранее президент Чехии заявил, что саммит по Украине в Швейцарии превзошел все ожидания.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами