В Швейцарии прокомментировали судьбу второго «саммита мира» по Украине

В Швейцарии считают, что второй так называемый «саммит мира» по Украине должен пройти при участии России, однако не в Европе. Об этом сообщает информационное агентство Keystone-SDA со ссылкой на главу департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководителя швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке Габриэля Люхингера.

«Заинтересованные страны должны сами предпринимать шаги для следующей конференции по вопросу украинского конфликта. Теперь это находится не в руках Швейцарии... С этого момента Швейцария по запросу ключевых государств будет действовать за кулисами», — заявил Люхингер.

Агентство также отметило, что Люхингер разочарован отказом Китая принимать участие в мероприятии в Швейцарии и считает, что на второй встрече по вопросам мирного урегулирования необходимо присутствие России «в том или ином виде».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам конференции по Украине в Швейцарии заявила, что альтернативы мирному плану президента РФ Владимира Путина по Украине нет.

Ранее президент Чехии заявил, что саммит по Украине в Швейцарии превзошел все ожидания.