Российский фельдшер приняла роды у женщины, которая не знала о своей беременности

В Ленобласти женщина ощутила недомогание и неожиданно для самой себя родила ребенка. Об этом сообщает ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи».

По информации издания, инцидент произошел в Выборгском районе. У женщины начали болеть спина и живот, при этом боль отдавала в область паха. Она вызвала скорую помощь, однако, когда та была уже в пути, у россиянки отошли воды и она внезапно поняла, что беременна.

Прибывшая на место фельдшер скорой помощи приняла решение вести пациентку в больницу, однако в дороге у женщины участились схватки, а до медицинского учреждения оставалось ехать около часа. Тогда врач попросила остановить машину, подготовила акушерскую укладку и приняла роды в автомобиле. В результате на свет без каких-либо осложнений появился мальчик.

«Мама и малыш были без проблем доставлены в Выборгский родильный дом, новорожденного сразу же передали неонатологу», — рассказали в медучреждении.

Ранее ученые проверили безопасность родов в воде.