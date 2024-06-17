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В Латвии отменили спектакль уехавшего из России режиссера

Латвийский Национальный театр отменил спектакль режиссера Дмитрия Крымова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Латвийский Национальный театр отменил спектакль режиссера Дмитрия Крымова. Об этом сообщает издание «Страсти».

Спектакль Крымова «Записки сумасшедших» должен был пройти в Большом зале в Риге 18 и 19 сентября. Причиной отмены стало то, что Латвийский Национальный театр принял решение не показывать русскоязычные постановки.

Как отмечает издание, премьера спектакля «Записки сумасшедших» состоится 14 декабря в городе Даугавпилс. Главную роль сыграет актриса Чулпан Хаматова, а ее партнером по сцене станет Максим Суханов.

В сентябре 2022 года Дмитрий Крымов уехал из России в США.

В мае kp.ru сообщал, что Чулпан Хаматова «перебивается случайными заработками» после отъезда из России. По данным издания, артистка редко появляется на сцене Нового Рижского театра, в котором работает в эмиграции. Хаматову нечасто выпускают на сцену из-за незнания языка.

Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии и выступает в Новом Рижском театре.

Ранее в Словении отменили спектакль с российской балериной.

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