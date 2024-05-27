Россиянин не смог улететь в отпуск из-за ошибки в паспорте

В аэропорту Домодедово пассажир не смог пройти контроль для вылета за границу из-за ошибки в документе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел 26 мая. Мужчина собирался с семьей в отпуск в Стамбул. Но на пограничном контроле сотрудники аэропорта заметили в строке «место рождения» ошибку. Вместо «Ямало-Ненецкий АО» там было написано «Ямало-Немецкий АО». По утверждению россиянина, он четыре года выезжал за границу по этому документу.

«Буквально 3 месяца назад вернулся из Египта. У меня была путевка с женой на двоих. Но супруга тоже решила со мной остаться в Москве. Тур сгорел», — поделился мужчина, добавив, что документ с ошибкой у него изъяли.

Паспорт мужчина получил в 2020 году в Многофункциональном центре районов Богородское и Метрогородок в Москве.

До этого во Внуково пограничники забрали у москвички загранпаспорт и не выпустили из страны из-за буквы «ё» в ее фамилии.

Ранее у жительницы Калининграда изъяли загранпаспорт, с которым она путешествовала пять лет, из-за опечатки.