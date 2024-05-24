В многоэтажке в Татарстане рухнул лифт

В Татарстане кабина лифта упала во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в селе Усады. В жилищном комплексе «Счастливый» лифт двигался как обычно, но в какой-то момент стал опускаться быстрее, в кабине появился дым. На момент аварии людей внутри не было.

По данным источника, причиной стало отключение электроэнергии в доме, о котором жильцов не предупредили.

«Питание отключают частенько – из-за застройки новых домов», – сообщается в публикации.

По информации Kazanfirst, накануне люди уже обращались к ответственной организации с жалобами на работу лифта, так как он постоянно застревал.

«Жители дома неоднократно заявляли в УК, с их стороны было бездействие. Теперь они написали заявление в прокуратуру», – поделились журналисты.

До этого в Стерлитамаке лифт сорвался и пролетел шесть этажей. В этот момент в кабине находилась девочка, которая получила сотрясение головного мозга и компрессионный перелом позвоночника.

Ранее в Москве мужчина напал в лифте на незнакомку и надругался над ней.