Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК установит причастных к гибели военкора Цицаги в ДНР

Следователи установят причастных к гибели корреспондента Никиты Цицаги в ДНР

Следственный комитет РФ установит причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«Следственный комитет России примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что корреспондент Никита Цицаги погиб в ДНР при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также стало известно, что журналист НТВ Валерий Кожин умер в больнице после того, как попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Никитовском районе Горловки. После инцидента, который произошел 13 июня, стало известно, что помимо сотрудников телеканала НТВ в Донецкой народной республике при обстреле со стороны ВСУ пострадал офицер сопровождения.

Ранее СК РФ возбудил дело после гибели журналиста НТВ в Горловке.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами