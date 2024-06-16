СК установит причастных к гибели военкора Цицаги в ДНР

Следственный комитет РФ установит причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«Следственный комитет России примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что корреспондент Никита Цицаги погиб в ДНР при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также стало известно, что журналист НТВ Валерий Кожин умер в больнице после того, как попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Никитовском районе Горловки. После инцидента, который произошел 13 июня, стало известно, что помимо сотрудников телеканала НТВ в Донецкой народной республике при обстреле со стороны ВСУ пострадал офицер сопровождения.

Ранее СК РФ возбудил дело после гибели журналиста НТВ в Горловке.