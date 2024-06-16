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Путин назначил Бориса Титова на новую должность

Титов стал спецпредставителем Путина по связям с международными организациями

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назначил бизнес-омбудсмена Бориса Титова спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — сказано в документе.

В 2012 году Титов был назначен уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсменом). Эту должность он занимал до 2022 года, на протяжении двух сроков подряд. По закону его полномочия в качестве бизнес-омбудсмена не могли быть продлены на третий срок. Новый уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей до сих пор не назначен.

С декабря 2020 года по март 2022 года спецпредставителем президента по связям с международными организациями был Анатолий Чубайс. 25 марта 2022 года Путин подписал указ о снятии его с этой должности.

11 июня президент включил главу Минобороны России Андрея Белоусова в состав Совета безопасности РФ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России.

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