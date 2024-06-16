В российском регионе 13 человек застряли на карусели

В парке Нальчика произошла остановка аттракциона, в результате чего на карусели застряли 13 человек. Об инциденте сообщил Telegram-канал МЧС России.

Отмечается, что спасатели благополучно сняли всех граждан с аттракциона, и никто из них не пострадал. По предварительной информации, остановка карусели произошла по техническим причинам.

Также сегодня сообщалось об остановке колеса обозрения в Башкирии. Аттракцион обесточило из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС. Спасатели использовали пожарную лестницу, чтобы передать застрявшим людям воду. Они также оказали им психологическую помощь. В скором времени электроснабжение обещали восстановить.

В мае в Москве в игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов на ребенка упал элемент конструкции аттракциона. По данным прокуратуры, в результате пятилетний ребенок попал в больницу.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, чем опасны аттракционы в России.