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Полина Гагарина объяснила, почему бросила пить

Певица Полина Гагарина заявила, что ей лучше без алкоголя

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Певица Полина Гагарина призналась в шоу «Кстати», что полностью отказалась от алкоголя.

Гагарина отметила, что раньше выпивала по праздникам, но больше года назад решили отказаться от спиртного вовсе.

«Я решила, что без всего этого лучше», — отметила артистка.

Гагарина начала свою карьеру в программе «Фабрика звезд». Она выиграла второй сезон шоу. Певица также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.

В июне продюсер Сергей Дворцов заявил, что гонорар Гагариной составляет от семи до десяти миллионов рублей за выступление.

Дворцов предположил, что грядущий концерт Гагариной в «Лужниках» может выйти ей в «ноль». По словам продюсера, аренда площадки на вечер составляет 10 миллионов рублей.

В июне Гагарина отказалась озвучивать цену за концерт в «Лужниках». Она призналась, что не получит прибыли со своего концерта в «Лужниках», отметив, что он станет благотворительным.

Гагарина планирует выступить в «Лужниках» 29 июня. Она станет первой девушкой, которая организует настолько масштабное мероприятие на этой сцене. Режиссером-постановщиком шоу выступил Максим Мартынов.

Ранее Гагарина раскрыла, готова ли стать новой Пугачевой.

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