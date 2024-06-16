Власти Швейцарии вызвались организовать новую конференцию по Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна готова организовать новый саммит по Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Готовы организовать встречи в Швейцарии, если будет такая необходимость», — сказала она.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал второй «саммит мира». По словам украинского лидера, уже есть страны, которые готовы принять вторую мирную конференцию по Украине. С ними начаты переговоры, добавил он.

Также украинский лидер дал понять, что рассматривает возможность участия России на второй конференции. По его словам, Украина готова начать переговоры с РФ хоть завтра, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность».

Мирная конференция по Украине состоялась в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались.

Ранее Медведев назвал участников саммита швейцарским «скотным двором».