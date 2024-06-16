Кристиан Эриксен забил в перовом матче на Евро после пережитой остановки сердца

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен открыл счет в матче Евро-2024 против Словении.

Напомним, что 12 июня 2021 года 29-летний футболист потерял сознание и упал во время матча чемпионата Европы между Данией и Финляндией. У игрока произошла остановка сердца. Футболиста удалось реанимировать. Позже ему установили кардиостимулятор. На тот момент он являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиги из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут.

На Евро-2020 Дания дошла до полуфинала, где уступила Англии. Словения не играла на Евро с 2000 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее нидерландский футболист Коди Гакпо повторил достижение Криштиану Роналду.