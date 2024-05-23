Политолог отметил важность встреч президента России с губернаторами регионов

Проводя рабочие встречи с губернаторами, президент России Владимир Путин обозначает приоритеты, оценивает, насколько выполняются его поручения, как работают меры соцподдержки для бойцов СВО, многодетных семей, пожилых людей, а также поднимает наиболее острые проблемы. На это в беседе с «Газетой.Ru» указал политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Отвечая на вопрос, является ли встреча с губернаторами Липецкой и Курганской областей Игорем Артамоновым и Вадимом Шумковым демонстрацией поддержки и расположения со стороны президента накануне сентябрьских выборов, политолог Александр Асафов ответил, что в экспертных кругах есть такая версия.

«Считаю, что в этом есть определенная логика, но в любом случае, ситуация шире. Президент смотрит на положение в регионах, которым предстоит пройти через электоральный цикл, глубже. Для главы государства важно видеть, как управляется регион, какие принимаются решения, какая связанность с другими субъектами и федеральным центром», — сказал политолог.

Он отметил, что президент на таких встречах часто говорит о серьезных проблемах региона, например, обсуждает работу по ликвидации последствий стихийных бедствий, вводу жилья в эксплуатацию, строительству дорог, а также решение проблем дефицита кадров.

Политолог уточнил, что на последней встрече с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым Владимир Путин обратил внимание главы региона на проблему нехватки медиков, посоветовав решать ее хорошими зарплатами и социальной поддержкой. Предметом обсуждения с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым стала ликвидация последствий паводка. Также президент поручил как можно скорее провести полную оценку ущерба.

По мнению Александра Асафова, президент выстроил эффективную кадровую политику. Руководить регионами приходят профессиональные управленцы, многие из которых, как, например, Игорь Артамонов или Вадим Шумков, являются выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, получившей неформальное название «школа губернаторов».

«Проблемы есть, но они решаются, ситуация выравнивается», — добавил политолог.

Поэтому, отметил он, президент оценил работу губернаторов Курганской и Липецкой областей как успешную и поддержал их желание идти на выборы.

Накануне президент России Владимир Путин провел рабочие встречи с губернаторами Липецкой и Курганской областей Игорем Артамоновым и Вадимом Шумковым.