Уже 10 лет назад народ Донбасса принял решение стать независимым от киевского режима, и, несмотря на жизнь под постоянными обстрелами, он остался верен своей истории, культуре, русскому языку и общей исторической памяти. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

«Для меня эта тема, ну практически личная. Я несколько дней назад был в Донецке, видел, как готовится республика к празднованию десятилетия обретения независимости. Насколько красивый город, насколько люди были преисполнены максимально позитивными эмоциями, и я их понимаю. Я горжусь тем, что очень многих людей, живущих в Донбассе, могу назвать своими друзьями», — сказал он.

По его словам, выбор, сделанный жителями этого региона в пользу русского мира, стал историческим.

«И тогда и сейчас президент России Владимирович Путин выступает гарантом этого выбора. Фактически именно ради защиты Донбасса началась специальная военная операция. Путин как главнокомандующий лично руководит освобождением Донбасса и, поздравляя ЛНР и ДНР с десятилетием независимости, говорит о том, что результатом СВО будет полное освобождение, и установление мира в Донбассе», — добавил Малькевич.

Он напомнил, что в 2022 году работал во всех четырех новых субъектах Российской Федерации во время исторического референдума.

«Я могу подтвердить, что этот референдум стал продолжением тех решений, которые были приняты большинством народа в 2014 году. А дальше именно под руководством президента фактически вся Россия взяла шефство над городами и районами Донбасса. Теперь это одна большая российская семья», — добавил эксперт.

Малькевич подчеркнул, что за голосованием в ходе референдумов в сентябре 2022 года следили более 130 международных наблюдателей, которые могут подтвердить все результаты, явку и количество проголосовавших.

Также он рассказал про восстановление городов, освобожденных в ходе СВО. По его словам, Мариуполь стал визитной карточкой того, как Россия может работать.

«Безусловно, эти города обретают вторую жизнь. Во всех новых субъектах России развивается здравоохранение, социальная сфера, образование, строятся дома, дороги, школы и больницы. Сегодня жители Донбасса и Новороссии получили возможность позитивных перемен. Благодаря решениям президента они стали участниками созидательных процессов», — отметил Малькевич.

Он подчеркнул, что весь мир увидел, что такое Россия и какая она в созидательном труде.