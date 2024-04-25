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В Петербурге Porsche протаранил разведенный Троицкий мост

В Петербурге водитель иномарки пытался проехать по разведенному Троицкому мосту

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Петербурге москвич попытался проехать по разводному мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Троицком мосту. По данным источника, водитель автомобиля марки Porsche проигнорировал запрещающий сигнал светофора и поехал вперед. В результате он протаранил опускающийся мост.

Действия владельца привели к тому, что мост «зажевал» часть средства передвижения. Серьезные повреждения заметны на передней части машины и на колесах задней.

«После случившегося, водитель и пассажиры сбежали с места — говорят очевидцы», – сообщается в публикации.

Известно, что это не первый подобный случай на мостах Петербурга. До этого автомобиль сбил сотрудника мостовой службы на Литейном мосту. Его протащили на капоте, после чего пострадавший рухнул на асфальт.

Остановившие водителя правоохранители провели тест, который показал 0,866 промилле. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Молодого человека задержали.

Ранее в Твери поймали мужчин, заложивших муляжи взрывных устройств под мосты.

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