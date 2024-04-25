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Подполковника УФСИН, не желавшего ехать на СВО, осудили в Тюмени

Подполковника УФСИН из Тюмени посадили на три года за уклонение от мобилизации

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Павел Лисицын/РИА Новости

Подполковник внутренней службы УФСИН из Тюменской области пытался уклониться от мобилизации, утверждая, что не может служить по состоянию здоровья. Об этом сообщает 72.ru.

Мужчину, ушедшего в запас лейтенантом, мобилизовали в октябре 2022 года. Он должен был явиться в войсковую часть ДНР, но не сделал этого. В конце октября 2023 года в штабе Центрального военного округа узнали, что россиянин так и не явился на службу, его объявили в розыск.

В конце концов подполковник сам пришел в военкомат, а затем — в комендатуру Тюменского гарнизона. Оттуда мобилизованного вновь направили на фронт, но распоряжение коменданта он выполнять не стал. Позднее выяснилось, что мужчина обращался к врачам, но и в Областной клинической больнице, и в поликлинике установили, что он не нуждается в экстренной или неотложной помощи. Тем не менее медики назначили россиянину амбулаторное лечение, которое не препятствовало военной службе.

В разговоре со следователями супруга мужчины заявила, что не подозревала, что ее муж уклоняется от службы. Со слов женщины, он оставался дома с семьей, так как проходил рекомендованное лечение. Мужчину осудили за неявку на службу в срок без уважительных причин и отправили на три года в исправительную колонию общего режима.

Ранее мобилизованный россиянин ушел в самоволку на полгода и отправился в колонию на шесть лет.

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