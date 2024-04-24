МИД РФ поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в среду, 24 апреля, провел встречу с министром иностранных дел Таджикистана Содиком Имоми, в ходе которой поблагодарил за помощь республики в расследовании теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Российской стороной выражена благодарность в адрес руководства и дружественного народа Республики Таджикистан за соболезнования, сочувствие и поддержку в связи с трагедией в результате варварского террористического акта в «Крокус Сити Холле», а также за оперативное взаимодействие в расследовании по линии компетентных ведомств двух стран», — говорится в сообщении.

24 апреля директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сказал, что Россия столкнулась с тщательно спланированным терактом, который реализовали в «Крокусе» с привлечением международной пособнической сети.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» должны быть выявлены и наказаны.

В середине апреля генпрокурор России Игорь Краснов сообщил об очевидности следов причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По его словам, правоохранительные органы прилагают все усилия для выявления организаторов преступления.

Ранее мать напавшего на «Крокус» заявила об отсутствии у сына проблем с властями Таджикистана.