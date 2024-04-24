Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одном из районов Тюменской области вскоре ожидается пик паводка

В тюменском поселке Коркино пик паводка на Тоболе ожидается 26 апреля

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА Новости

В тюменском поселке Коркино пик паводка на реке Тобол наступит 26 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал »Россия 24».

По словам Моора, сейчас власти ждут прихода паводка по реке Тобол из Курганской области. Губернатор отметил, что уровень воды в районе села Коркино повысился на 73 см.

«Максимальный уровень половодья в этом населенном пункте мы ожидаем 26 апреля. Далее райцентр Упорово - 28 апреля. И город Ялуторовск - пик ждем 1 мая», — добавил глава региона на совещании по ликвидации последствий паводков.

До этого Путин подверг критике чиновников за данные о выплатах пострадавшим от паводков. Глава государства обратил внимание, что лишь 10% от заявителей в Оренбургской области, которая больше всего пострадала от стихии, получают помощь.

Президент также поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков. Он призвал подойти к выплатам неформально, поскольку формализм не имеет ничего общего с мерами государства по поддержке людей.

Ранее в оперативных службах рассказали, сколько человек были эвакуированы из-за паводка в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами