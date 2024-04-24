В одном из районов Тюменской области вскоре ожидается пик паводка

В тюменском поселке Коркино пик паводка на реке Тобол наступит 26 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал »Россия 24».

По словам Моора, сейчас власти ждут прихода паводка по реке Тобол из Курганской области. Губернатор отметил, что уровень воды в районе села Коркино повысился на 73 см.

«Максимальный уровень половодья в этом населенном пункте мы ожидаем 26 апреля. Далее райцентр Упорово - 28 апреля. И город Ялуторовск - пик ждем 1 мая», — добавил глава региона на совещании по ликвидации последствий паводков.

До этого Путин подверг критике чиновников за данные о выплатах пострадавшим от паводков. Глава государства обратил внимание, что лишь 10% от заявителей в Оренбургской области, которая больше всего пострадала от стихии, получают помощь.

Президент также поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков. Он призвал подойти к выплатам неформально, поскольку формализм не имеет ничего общего с мерами государства по поддержке людей.

Ранее в оперативных службах рассказали, сколько человек были эвакуированы из-за паводка в РФ.