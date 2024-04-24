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Власти Курганской области назвали число людей, эвакуированных из зон подтопления

Шумков: почти 15 тысяч человек эвакуированы в Курганской области из-за паводка

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что почти 15 тысяч человек, в том числе около одной тысячи детей, были эвакуированы из зон подтопления в регионе. Об этом пишет ТАСС.

«Фактически из мест подтопления было отселено и временно эвакуировано 14 979 человек, в том числе 968 детей», — сказал он на совещании по ликвидации последствий паводков, которое в режиме видеоконференции проводит президент РФ Владимир Путин.

До этого Шумков пообещал, что правительство региона и администрации муниципалитетов перечислят свой дневной заработок в помощь жителям региона, чьи дома пострадали от паводков. По его словам, в общей сложности власти планируют перечислить пострадавшим более 10 миллионов рублей за счет своих зарплат.

По данным МЧС, в ближайшие один-два дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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