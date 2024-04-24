Для теракта в «Крокусе» использовали международную пособническую сеть

Россия столкнулась с тщательно спланированным терактом, который реализовали в «Крокус Сити Холле» с привлечением международной пособнической сети. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает РИА Новости.

«Россия пережила чудовищный по своей сути террористический акт против мирного населения, ни в чем не повинного», — отметил он.

Чиханчин напомнил, что исполнителей теракта обеспечили транспортом, оружием и путями отхода.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» должны быть выявлены и наказаны.

В середине апреля генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил об очевидности следов причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По его словам, правоохранительные органы прилагают все усилия для выявления организаторов преступления.

Ранее в России состоялась премьера документального фильма о трагедии в «Крокусе».