Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для теракта в «Крокусе» использовали международную пособническую сеть

Росфинмониторинг: РФ в «Крокусе» столкнулась с тщательно спланированным терактом

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия столкнулась с тщательно спланированным терактом, который реализовали в «Крокус Сити Холле» с привлечением международной пособнической сети. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает РИА Новости.

«Россия пережила чудовищный по своей сути террористический акт против мирного населения, ни в чем не повинного», — отметил он.

Чиханчин напомнил, что исполнителей теракта обеспечили транспортом, оружием и путями отхода.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» должны быть выявлены и наказаны.

В середине апреля генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил об очевидности следов причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По его словам, правоохранительные органы прилагают все усилия для выявления организаторов преступления.

Ранее в России состоялась премьера документального фильма о трагедии в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами