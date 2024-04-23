Пассажир обстрелял таксиста из-за замечания о приеме пищи в салоне автомобиля

В Чебоксарах пассажир такси обстрелял водителя из-за того, что тот попросил его не есть в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал »Автоновости Чебоксары от ZR».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 23 апреля на проспекте Мира у остановки «33-я школа». Очевидец сообщил, что там из белого автомобиля вышли пассажир с водителем, и первый выстрелил во второго из пневматического пистолета. После произошедшего шофер сел в машину и уехал.

По предварительным данным «Автоновости Чебоксары от ZR», конфликт между мужчинами произошел из-за замечания, сделанного водителем пассажиру. Он попросил клиента не принимать пищу в салоне автомобиля.

При этом инцидент произошел на глазах у полицейских, находившихся поблизости. Правоохранители вышли из гражданского автомобиля, повалили стрелка на землю и задержали его. Информации о состоянии водителя не поступало.

Ранее в российском городе неизвестные обстреляли троллейбус с пассажирами.