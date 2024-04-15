Ребенок играл дома с братом, залез на крышу и застрял в дымоходе

В штате Массачусетс, оставшийся без присмотра взрослых мальчик, забрался на крышу дома и застрял в дымоходе. Об этом сообщает WCVB-TV.

Инцидент произошел в жилом квартале города Уитмен, двое братьев находились дома одни. Дети играли в комнатах, когда один из мальчиков решил погулять по крыше. Ребенок выбрался на кровлю через окно, забрался в верхнюю часть дымохода и не смог выбраться.

Его старший брат немедленно сообщил о произошедшем отцу, мужчина вызвал спасателей. Пожарные по приставной лестнице поднялись к ребенку, достали его из дымохода и помогли спуститься на землю. Медицинская помощь ему не потребовалась.

В Астрахани спасли ребенка, застрявшего между стволами деревьев, девочка забралась на высоту около метра по дереву и застряла ногой между стволов.

Похожий случай произошел в республике Марий Эл, где школьник засунул руку в автомат с игрушками и не смог вытащить. Спасатели, прибывшие на вызов, разобрали часть автомата и смогли аккуратно извлечь руку мальчика. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее в Мегионе ребенка зажало в планетарном миксере, врачи вынимали руку под наркозом.