В Астрахани ребенок застрял в дереве

В Астрахани застрявшей на дереве девочке потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает городская аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел в Советском районе Астрахани во дворах жилых домов по улице Энергетиков. О ребенке, застрявшем между стволов деревьев, в экстренные службы сообщили очевидцы. Выяснилось, что девочка забралась на высоту около метра по дереву и застряла ногой между стволов.

Спасатели, прибывшие на место, при помощи гидравлических инструментов отжали стволы деревьев и извлекли застрявшую ногу девочки. Госпитализация ей не потребовалась.

В республике Марий Эл мальчик застрял в автомате с игрушками, школьник засунул руку в автомат и не смог вытащить. Спасатели, прибывшие на вызов, разобрали часть автомата и смогли аккуратно извлечь руку мальчика. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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