В Орске проводится дезинфекция

В Орске на трех улицах в зоне паводка проводится дезинфекция. Об этом сообщает ТАСС.

«В Орске специалисты приступили к дезинфекции территорий, попавших в зоны подтопления. Работы прошли на ул. Строителей, 1 Мая, Советской - там, где территория уже высохла после большой воды. Субботник провели и в поселке Никель. Обработка ведется раствором гипохлорита кальция», — следует из сообщения.

По словам главы Оренбургской области Дениса Паслера, в понедельник, 15 апреля, начнется полномасштабная работа по дезинфекции города.

До этого Роспотребнадзор напомнил о особых правилах гигиены во время паводка. Граждан призвали пить только бутилированную и кипяченую воду, провести дезинфекцию и дератизационную обработку домовой и придомовой территории. При появлении признаков инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью и находиться в отдельном помещении для предотвращения распространения инфекции.

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.