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Пьяная девушка, протаранившая 10 машин в Челябинске, не имеет водительских прав

В Челябинске пьяная девушка, протаранившая 10 машин, не имеет водительских прав

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Александр Вильф/РИА Новости

19-летняя девушка, которая в нетрезвом состоянии протаранила 10 машин в Челябинске, не имеет водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, в ГИБДД города сообщили, что девушка никогда не получала водительских прав. При этом россиянка, предположительно, была пьяна, но отказалась от проведения медицинского освидетельствования.

Инцидент произошел на парковке ЖК, на Набережной Героя России Кислова. По версии правоохранителей, местная жительница на Porsche Cayenne протаранила десять автомобилей. Все машины были повреждены. Во время аварии никто не пострадал. В отношении девушки составили административный материал. Санкция статьи предусматривает административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в 30 тысяч рублей.

Ранее в Подмосковье пьяная женщина за рулем Volvo протаранила восемь машин.

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