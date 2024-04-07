Минздрав: жителям Орска оказывают всю необходимую медпомощь

Медицинская помощь для тех, кто пострадал при подтоплениях города Орска в Оренбургской области, оказывается в полном объеме, а на место также прибыл заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий. Об этом сообщает помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«Вся медицинская помощь в городе оказывается в полном объеме. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Орск прибыл заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, который на месте контролирует работу медицинских учреждений пострадавших территорий», — сообщил Кузнецов.

По его словам, Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует работу медслужбы.

До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация против вирусного гепатита А проводится в Оренбургской области после паводка. Она рассказала о создании запаса вакцины против кори. По ее словам, в текущей ситуации принимаются все меры, которые необходимы.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью 7 апреля часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее была названа сумма ущерба жилью от наводнения в Оренбуржье.